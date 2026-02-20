Trio mit vier Fäusten
Folge 17: Auf den Hund gekommen
46 Min.Ab 6
Die Schwestern Annie und Rainey leiten ein Tierheim. Als Extraservice kümmern sie sich um die Haustiere urlaubender Tierhalter - nicht ohne Grund: Annie und Rainey nutzen die Informationen und räumen die leer stehenden Häuser ihrer Kunden aus. Dazu werden sie von dem skrupellosen Pfandleiher Dietz erpresst, dem sie noch 20.000 Dollar schulden. Durch den Hund von Codys Freundin Francine werden die "Riptide-Detektive" in den Fall verwickelt - und geraten bald selbst in Verdacht.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Trio mit vier Fäusten
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 1984 Pidax Film- und Hörspielverlag GmbH / OneGate Media GmbH