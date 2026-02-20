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Trio mit vier Fäusten

Geheimmission "Bozinsky"

OneGateStaffel 2Folge 15vom 20.02.2026
Geheimmission "Bozinsky"

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Trio mit vier Fäusten

Folge 15: Geheimmission "Bozinsky"

46 Min.Folge vom 20.02.2026Ab 12

Als Murray Bozinsky ein überaus verlockendes Angebot eines High Tech-Unternehmens bekommt, verlässt er seine Freunde. In dem Unternehmen kann er auf seinem Spezialgebiet der künstlichen Intelligenz arbeiten. Doch dann kommt alles ganz anders. Als Nick und Cody nämlich Murray seine persönlichen Habseligkeiten ins Silicon Valley nachbringen, machen sie eine überraschende Feststellung: Das Unternehmen existiert überhaupt nicht. Es sieht ganz so aus, als sei Murray entführt worden.

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