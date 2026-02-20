Geheimmission "Bozinsky"Jetzt kostenlos streamen
Trio mit vier Fäusten
Folge 15: Geheimmission "Bozinsky"
46 Min.Folge vom 20.02.2026Ab 12
Als Murray Bozinsky ein überaus verlockendes Angebot eines High Tech-Unternehmens bekommt, verlässt er seine Freunde. In dem Unternehmen kann er auf seinem Spezialgebiet der künstlichen Intelligenz arbeiten. Doch dann kommt alles ganz anders. Als Nick und Cody nämlich Murray seine persönlichen Habseligkeiten ins Silicon Valley nachbringen, machen sie eine überraschende Feststellung: Das Unternehmen existiert überhaupt nicht. Es sieht ganz so aus, als sei Murray entführt worden.
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Trio mit vier Fäusten
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: 1984 Pidax Film- und Hörspielverlag GmbH / OneGate Media GmbH