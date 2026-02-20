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Trio mit vier Fäusten

Heiß begehrt und tiefgefroren

OneGateStaffel 2Folge 8
Heiß begehrt und tiefgefroren

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Trio mit vier Fäusten

Folge 8: Heiß begehrt und tiefgefroren

41 Min.Ab 6

Der junge Gelegenheitsarbeiter und Sprücheklopfer Dooley muss auf der Riptide einen Schaden reparieren. Dabei fällt er der Crew mit seinen Sprüchen ganz schön auf die Nerven. Doch es kommt noch schlimmer: Dooley war bis vor kurzem auf einer Rennbahn tätig, wo er das für Züchter wertvolle Sperma eines Rennpferdes gestohlen hat. Nun sind Gangster hinter dem Sperma her. Um es zu bekommen, versuchen sie, Dooley zu entführen - und erwischen einen Unschuldigen.

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