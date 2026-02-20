Zum Inhalt springenBarrierefrei
OneGateStaffel 2Folge 9
Folge 9: Das falsche Opfer

46 Min.Ab 12

Bademeister Byron Monk, ein Freund von Cody, steckt bis über beide Ohren in Schwierigkeiten: Viele seiner Badegäste werden bestohlen, seine Ex-Freundin wird erpresst, und auf ihn selbst wird ein Mordanschlag verübt. Die "Drei von der Riptide" grübeln lange über einen Zusammenhang zwischen den Ereignissen nach, doch es scheint keinen zu geben. Erst als sich die Detektive jeden Fall einzeln vornehmen, gibt es Fortschritte. Auf Byron Monk wartet eine Überraschung.

