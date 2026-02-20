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Trio mit vier Fäusten

Der Fluch der Mary Aberdeen

OneGateStaffel 2Folge 14vom 20.02.2026
Der Fluch der Mary Aberdeen

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Trio mit vier Fäusten

Folge 14: Der Fluch der Mary Aberdeen

46 Min.Folge vom 20.02.2026Ab 12

Die Detektive von der "Riptide" werden beauftragt, ein Schiff namens "Mary Aberdeen" zu suchen. Ihre Nachforschungen führen zu einem überraschenden Ergebnis: Bei dem gesuchten Schiff muss es sich um die "Riptide" handeln. Ganz offensichtlich hat sie mehrmals den Besitzer gewechselt. Doch der Auftrag hat noch andere Konsequenzen: Die drei werden in eine uralte Auseinandersetzung zwischen ihrem Auftraggeber und den Verwandten von dessen verstorbenem Partner hineingezogen.

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