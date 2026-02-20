Trio mit vier Fäusten
Folge 7: Verwischte Spuren
48 Min.Folge vom 20.02.2026Ab 12
Als Nick, Cody und Murray ein Klassentreffen von Nicks Highschool besuchen, wird das Wiedersehensfest durch einen Überfall gestört, bei dem die Täter Gorillakostüme tragen. Zunächst wollen Nicks Ex-Kameraden dies als Partygag abtun, doch dann wird Nicks bester Schulfreund Deke ermordet. Das "Trio mit vier Fäusten" stellt sehr bald fest, dass fast alle der ehemaligen Kommilitonen mit Drogen handeln - und der Überfall von einer Konkurrenzgang ausgeführt worden war.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Trio mit vier Fäusten
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: 1984 Pidax Film- und Hörspielverlag GmbH / OneGate Media GmbH