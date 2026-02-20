Trio mit vier Fäusten
Folge 21: Expedition ins Verderben
46 Min.Ab 12
Unterwasserforscher Angelo Guirilini steht kurz vor einer neuen Expedition. Aus diesem Grund gibt er an Bord seines Schiffes eine Party, zu der auch die "Drei von der Riptide" eingeladen sind. Das Fest wird jäh gestört, als sich Angelos Sohn Tony schwer verletzt in den Saal schleppt. Er war bei einem Tauchgang beschossen worden. Das "Riptide-Trio" beschließt, die Expedition mitzumachen. Bei einem Tauchgang finden sie Giftmüllfässer der Firma Betrox - die die Expedition bezahlt.
Trio mit vier Fäusten
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1984 Pidax Film- und Hörspielverlag GmbH / OneGate Media GmbH