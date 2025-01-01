Wer zuletzt versteckt ist, lacht am besten / Der Akkord an die FreudeJetzt kostenlos streamen
TrollsTopia
Folge 25: Wer zuletzt versteckt ist, lacht am besten / Der Akkord an die Freude
23 Min.Ab 6
Als Poppy der letzte verbliebene Troll bei einem Versteckspiel ist, setzt Branch alles daran, sie zu finden, bevor sie seinen Rekord bricht. Dante ist begeistert, als er erfährt, dass der legendäre Komponist und sein persönlicher Held, BeeTrollven, nach TrollsTopia zu Besuch kommt.
TrollsTopia
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH