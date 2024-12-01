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Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Da Vincis Mysterien

A+EStaffel 11Folge 2vom 01.12.2024
Da Vincis Mysterien

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Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Folge 2: Da Vincis Mysterien

41 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 12

Leonardo Da Vinci gehört zu den einflussreichsten und mysteriösesten Malern der Geschichte. Sein Bild "Salvator Mundi" ist das teuerste Gemälde der Welt. Doch die Jesus-Darstellung wirft viele Fragen auf. Prä-Astronautiker sind davon überzeugt, dass Da Vinci mit diesem Bild der Menschheit etwas Übernatürliches hinterlassen wollte.

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