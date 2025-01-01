Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Der amerikanische Bürgerkrieg

A+EStaffel 7Folge 10
Der amerikanische Bürgerkrieg

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Folge 10: Der amerikanische Bürgerkrieg

42 Min.Ab 12

Geisterhafte Visionen auf dem Schlachtfeld, seltsame Objekte in der Luft und glühende Wunden, die wie durch ein Wunder heilten - der Amerikanische Bürgerkrieg birgt viele Mysterien. Ist es möglich, dass der Ausgang dieses blutigen Krieges durch Außerirdische manipuliert wurde?

A+E
