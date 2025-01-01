Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 10: Der amerikanische Bürgerkrieg
42 Min.Ab 12
Geisterhafte Visionen auf dem Schlachtfeld, seltsame Objekte in der Luft und glühende Wunden, die wie durch ein Wunder heilten - der Amerikanische Bürgerkrieg birgt viele Mysterien. Ist es möglich, dass der Ausgang dieses blutigen Krieges durch Außerirdische manipuliert wurde?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC