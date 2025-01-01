Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 4: Extraterrestrische Einflüsse
42 Min.Ab 12
Diesmal geht es um die Frage, ob Aliens für unseren technologischen Fortschritt mitverantwortlich sind. Denn bereits im äthiopischen Henochbuch tauchen göttliche Wesen auf, die auf die Erde herabgekommen sind, um den Menschen unter die Arme zu greifen.
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC