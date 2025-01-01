Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Geniale Köpfe

A+EStaffel 7Folge 5
Geniale Köpfe

Geniale KöpfeJetzt kostenlos streamen

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Folge 5: Geniale Köpfe

42 Min.Ab 12

Die Genies unserer Zeit haben die Welt mit ihren außergewöhnlichen Ideen und geistigen Fähigkeiten verändert. Viele dieser brillanten Köpfe erklären, dass ihre Talente einer ihnen unbekannten Quelle entspringen. Ist es möglich, dass die großen Denker mit einem außerirdischen Wissensspeicher verknüpft sind?

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
A+E
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Alle 11 Staffeln und Folgen