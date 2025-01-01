Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 3: Im Dunkel der Höhlen
42 Min.Ab 12
Immer wieder hört man Geschichten von mysteriösen Ereignissen in dunklen Höhlen und Grotten. Antike Legenden berichten von Höhlen als Portalen zur Unterwelt oder gar als heiligen Stätten. Wieviel Wahrheit steckt in diesen Berichten und haben auch Außerirdische die Dunkelheit der Grotten genutzt, um von dort aus zu agieren?
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC