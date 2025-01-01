Zum Inhalt springenBarrierefrei
A+EStaffel 7Folge 3
42 Min.Ab 12

Immer wieder hört man Geschichten von mysteriösen Ereignissen in dunklen Höhlen und Grotten. Antike Legenden berichten von Höhlen als Portalen zur Unterwelt oder gar als heiligen Stätten. Wieviel Wahrheit steckt in diesen Berichten und haben auch Außerirdische die Dunkelheit der Grotten genutzt, um von dort aus zu agieren?

