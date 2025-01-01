Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Geheimnisvolle Mumien

A+EStaffel 7Folge 6
Geheimnisvolle Mumien

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Folge 6: Geheimnisvolle Mumien

42 Min.Ab 12

In vielen Kulturen weltweit konservieren die Lebenden die Körper ihrer Toten. Was steckt hinter dieser Praktik? Handelt es sich um die letzte Ehrerweisung für die Verstorbenen oder steckt eine außerirdische Erklärung hinter diesen Ritualen?

