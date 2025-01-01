Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 7: Verschlüsselte Nachrichten
42 Min.Ab 12
Es gibt Menschen, die davon überzeugt sind, dass in manchen Texten oder auch in der Gestaltung und dem Standort von Monumenten kryptische Botschaften versteckt sind. Diese sollen den Sinn der Menschheit und deren Existenz offenbaren. Gibt es möglicherweise überall auf der Welt versteckte Botschaften? Und wurden diese tatsächlich von Außerirdischen hinterlassen?
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC