Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Verschwundene Kulturen

Staffel 7Folge 9
Verschwundene Kulturen

Verschwundene KulturenJetzt kostenlos streamen

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Folge 9: Verschwundene Kulturen

42 Min.Ab 12

Überall auf der Welt erzählen sich die Menschen Gesichichten von verschwundenen Kulturen - von einer bislang unbekannten Zivilisation in China über eine ausgestorbene Gruppe von Riesen bis zu den Maya- und Anasazi-Stämmen. Was passierte mit diesen Völkern? Ist es möglich, dass ihr Verschwinden mit der Intervention von Außerirdischen zusammenhängt?

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
A+E
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

