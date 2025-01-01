Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 2: Existenz nach dem Tod
42 Min.Ab 12
Es gibt unzählige Geschichten über auferstandene Tote, Mumien auf ihrem Weg ins Jenseits und Menschen, die mit Verstorbenen in Kontakt treten. Die Wissenschaft hat noch keine Beweise für eine Existenz nach dem Tod, doch haben diese Legenden nicht doch einen wahren Kern?
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC