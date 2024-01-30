Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 10vom 30.01.2024
41 Min.Folge vom 30.01.2024Ab 12

Am 27. April 2012 wird Lisa Cutler leblos in ihrer Badewanne gefunden. Ihr Ehemann Chad versucht vergeblich, sie wiederzubeleben und verständigt anschließend den Notruf. Die Rettungskräfte können für die junge Frau nichts mehr tun, die im Krankenhaus verstirbt. War ihr tragischer Tod wirklich ein Unfall?

