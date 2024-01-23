Unfall, Selbstmord oder Mord?
Folge 7: Tödlicher Crash
41 Min.Folge vom 23.01.2024Ab 12
Im März 2002 kommt es in einer kalten Nacht zu einem tödlichen Verkehrsunfall: Ein roter Jeep rammt ein stehendes Fahrzeug, Deborah Hollermann kommt ums Leben, während ihr Mann Steve unverletzt bleibt. Zunächst sieht alles nach einem tragischen Unfall aus, doch ein Beamter sieht sich den Fall genauer an ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unfall, Selbstmord oder Mord?
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren