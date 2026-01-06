Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 12vom 06.01.2026
Folge 12: Sturz ins Verderben

41 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12

Der Tod der 80-jährigen Billie Cunningham wirft Fragen auf: Die Frau wird am 1. Dezember 2006 tot in ihrem Haus aufgefunden. Alles sieht nach einem fatalen Sturz aus und die Polizei stuft den Tod als Unfall ein. Doch Billies Familie zweifelt daran und recherchiert weiter. Handelt es sich vielleicht doch um Mord?

