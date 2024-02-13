Unfall, Selbstmord oder Mord?
Folge 13: Tödlicher Verrat
Am 15. Mai 2006 will Chuck Kaczmarczyk seinen Freund Bob McClancy besuchen. Er findet den Marine-Veteranen tot in seinem Sessel vor und alarmiert den Notruf. Zunächst sieht alles nach einem Selbstmord aus, doch es gibt zu viele Ungereimtheiten. Die Beamten ermitteln weiter und stoßen auf eine unfassbare Geschichte aus Täuschung und Verrat.
