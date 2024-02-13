Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unfall, Selbstmord oder Mord?

Tödlicher Verrat

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 13vom 13.02.2024
Tödlicher Verrat

Unfall, Selbstmord oder Mord?

Folge 13: Tödlicher Verrat

41 Min.Folge vom 13.02.2024Ab 12

Am 15. Mai 2006 will Chuck Kaczmarczyk seinen Freund Bob McClancy besuchen. Er findet den Marine-Veteranen tot in seinem Sessel vor und alarmiert den Notruf. Zunächst sieht alles nach einem Selbstmord aus, doch es gibt zu viele Ungereimtheiten. Die Beamten ermitteln weiter und stoßen auf eine unfassbare Geschichte aus Täuschung und Verrat.

SAT.1 GOLD
