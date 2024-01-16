Unfall, Selbstmord oder Mord?
Folge 6: Der rote Gürtel
41 Min.Folge vom 16.01.2024Ab 12
Im September 1995 wird die 76-jährige Josephine Galbraith tot auf ihrem Bett in Palo Alto, Kalifornien, gefunden. Die Frau hat einen roten Gürtel um den Hals gewickelt, der sie scheinbar erwürgt hat. Die Familie der Verstorbenen geht von einem Selbstmord aus, doch dann wird Josephines Mann Nelson verhaftet ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unfall, Selbstmord oder Mord?
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: NBC UNIVERSAL International GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren