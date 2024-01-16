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Unfall, Selbstmord oder Mord?

Der rote Gürtel

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 6vom 16.01.2024
Der rote Gürtel

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Unfall, Selbstmord oder Mord?

Folge 6: Der rote Gürtel

41 Min.Folge vom 16.01.2024Ab 12

Im September 1995 wird die 76-jährige Josephine Galbraith tot auf ihrem Bett in Palo Alto, Kalifornien, gefunden. Die Frau hat einen roten Gürtel um den Hals gewickelt, der sie scheinbar erwürgt hat. Die Familie der Verstorbenen geht von einem Selbstmord aus, doch dann wird Josephines Mann Nelson verhaftet ...

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