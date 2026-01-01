Ein kleines Mädchen geht verlorenJetzt kostenlos streamen
Unsere kleine Farm
Folge 13: Ein kleines Mädchen geht verloren
47 Min.
Die Lehrerin Miss Beadle hat eine ebenso lustige wie lehrreiche Hausaufgabe für ihre Schützlinge parat: Für den Naturkundeunterricht sollen die Kinder verschiedene Käfer sammeln. Gemeinsam mit ihrer kleinen Schwester Carrie machen sich Laura und Mary auf die Suche. Ihr Sammeleifer ist derart enorm, dass sie dabei ihre Schwester vergessen. Erst als der Hund Jack ganz aufgeregt bellt, werden Laura und Mary auf das Unglück aufmerksam - Carrie ist in einen alten Brunnen gefallen ...
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH