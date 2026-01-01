Unsere kleine Farm
Folge 9: Die ungleichen Brüder
47 Min.
Die drei Brüder Sam, George und Bubba tauchen plötzlich in Walnut Grove auf und beginnen, ihr Unwesen zu treiben: Die drei betrügen Geschäftsleute nach Strich und Faden und schrecken auch vor Handgreiflichkeiten nicht zurück. Sogar der besonnene und ausgeglichene Charles Ingalls lässt sich hinreißen und gebraucht schließlich seine Fäuste ...
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH