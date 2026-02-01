Unsere kleine Farm
Folge 18: Die Bedrohung (2)
47 Min.Folge vom 17.02.2026
Nachdem Mary im Krankenhaus nach ihrer Operation einen Rückfall erlitten hat, bedeutet das für Charles neben den Sorgen um die Tochter auch Sorgen um die Finanzierung des Klinikaufenthaltes. Er verdingt sich beim Tunnelbau, und das ist nicht ganz ungefährlich: Ein Mann wurde bereits verletzt, der chinesische Sprengmeister weigert sich weiterzuarbeiten. Charles übernimmt den Job und wird prompt verschüttet. Unterdessen muss sich Mary einer zweiten Operation unterziehen ...
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH