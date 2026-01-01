Unsere kleine Farm
Folge 19: Solomons Weisheit
47 Min.
Der kleine schwarze Junge Solomon reißt aus einem seltsamen Grund von zu Hause aus: Er will in die Schule gehen - wie seine weißen Altersgenossen. Nun taucht er bei Charles Ingalls auf, der den Jungen einmal in der Stadt vor einer Strafe wegen Diebstahls bewahrt hat. Charles erreicht, dass Solomon mit den anderen Kindern die Schule besuchen und für das Leben lernen darf. Miss Beadle schließt den wissbegierigen Schüler bald in ihr Herz, doch der Abschied scheint unvermeidlich ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unsere kleine Farm
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH