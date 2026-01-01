Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unsere kleine Farm

Großvater kehrt heim (2)

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 7
Großvater kehrt heim (2)

Großvater kehrt heim (2)Jetzt kostenlos streamen

Unsere kleine Farm

Folge 7: Großvater kehrt heim (2)

47 Min.

Charles Ingalls bringt seinen Vater Lansfort schließlich doch noch dazu, nach dem Tod seiner Frau nach Walnut Grove zu ziehen. Aber es hilft alles nichts, der alte Mann trauert um die Verstorbene und versinkt immer wieder in tiefste Depressionen. Eines Tages hat es den Anschein, als habe er sich mit Hilfe der kleinen Laura etwas erholt. Doch dann macht ihn die Kleine verantwortlich, weil er ein ihr gegebenes Versprechen nicht eingehalten hat - ein schweres Vergehen ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Unsere kleine Farm
SAT.1 GOLD
Unsere kleine Farm

Unsere kleine Farm

Alle 10 Staffeln und Folgen