Indianerfreunde

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 16
Folge 16: Indianerfreunde

47 Min.

Amelia Stokes war von einem Indianer vergewaltigt und jahrelang gefangen gehalten worden - so jedenfalls erzählt es ihr Vater. Als Amelia nun mit ihrem Sohn zu ihrem Vater zurückkommt, stellt sich die Wahrheit heraus: Ihr Vater hatte die Vergewaltigung und die Gefangenschaft erfunden, weil er den tatsächlichen Sachverhalt als ehrenrührig ansah. In Wahrheit war Amelia jahrelang und völlig freiwillig mit Weißer Büffel verheiratet gewesen, bis dieser von Weißen erschossen wurde ...

