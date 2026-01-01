Unsere kleine Farm
Folge 8: Fred, der Ziegenbock
47 Min.
Rufe Parsons hat von seinem störrischen Ziegenbock die Nase voll. Mit seinem Gewehr will er das Tier in die ewigen Jagdgründe befördern. Doch Laura rettet den Bock, nennt ihn Fred und nimmt ihn mit nach Hause. Leider zeigt sich Fred wenig dankbar: Er rammt die Hinterteile sämtlicher Dorfbewohner und ruiniert Charles' hinterhältigen Arbeitgeber. Fred wird in das geheime Waldlager gebracht, in dem Mr. Edwards angeblich Terpentin herstellt. Am nächsten Tag ist Fred völlig besoffen.
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH