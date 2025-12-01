Unsere kleine Farm
Folge 10: Die Restaurantkette
45 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 6
Major Guffey ist ein überaus geschickter Vertreter: Er kann Mrs. Oleson überzeugen, dass sie reich werden kann, wenn sie ihr Familienrestaurant etwas umwandelt. Sie soll den Betrieb zu einem Schnellrestaurant einer Restaurantkette machen. Gesagt, getan, und der Erfolg lässt auch wirklich nicht lange auf sich warten. Nur eines hat die geschäftstüchtige Mrs. Oleson dabei nicht bedacht: Der Erfolg zerstört beinahe das Familienleben der Ingalls und der Olesons.
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH