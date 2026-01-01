Zum Inhalt springenBarrierefrei
Aus Liebe zu Nancy

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 9
Aus Liebe zu Nancy

Folge 9: Aus Liebe zu Nancy

47 Min.Ab 6

Elmer Miles ist ein neuer Schüler in Walnut Grove, und weil Elmer ziemlich dick ist, wird er von den anderen Kindern ständig gehänselt. Zwar ist Elmer sehr sensibel, doch er lacht mit, wenn die anderen Witze über ihn reißen. Als Elmer sich in die gehässige Nancy Oleson verknallt, wird seine Situation noch schlimmer: Sein Schwarm macht den verliebten Toren zu ihrem Sklaven - und Schläger. Unter Nancys Einfluss ist der Junge nicht mehr in der Lage, seine Gefühle zu kontrollieren.

