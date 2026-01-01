Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unsere kleine Farm

Der schwarze Gelehrte

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 4
Der schwarze Gelehrte

Der schwarze GelehrteJetzt kostenlos streamen

Unsere kleine Farm

Folge 4: Der schwarze Gelehrte

47 Min.Ab 6

Weil Dr. Baker in Walnut Grove zu viel zu tun hat, beschließt er, seine Praxis mit einem zweiten Arzt zu teilen. Auch seine Patienten haben nichts dagegen - zunächst. Doch dann erfahren sie, dass der neue Arzt ein Farbiger ist. Obwohl Dr. Caleb Ledoux hoch qualifiziert ist, wird er von den Bürgern der Stadt abgelehnt. Sogar Dr. Baker ist gegen Vorurteile nicht gefeit. Aber schließlich müssen auch die schärfsten Kritiker einsehen, dass Dr. Ledoux seine Kunst beherrscht ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Unsere kleine Farm
SAT.1 GOLD
Unsere kleine Farm

Unsere kleine Farm

Alle 10 Staffeln und Folgen