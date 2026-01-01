Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unsere kleine Farm

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 8
Folge 8: Chicago

46 Min.Ab 6

In Chicago ist Isaiah Edwards' Sohn bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Um seinem alten Freund in seiner schweren Stunde beizustehen, fährt Charles Ingalls nach Chicago. Doch bei genauer Betrachtung der Todesumstände bekommt Charles den Verdacht, dass der Tod des Jungen kein Unfall war. Edwards' Trauer verwandelt sich in Wut und Energie: Zusammen mit Charles und dem Reporter Callahan bemüht er sich, die Wahrheit herauszufinden - so schmerzlich sie auch ausfallen mag.

SAT.1 GOLD
