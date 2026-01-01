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Unsere kleine Farm

Ein zweiter Versuch

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 16vom 01.01.2026
Ein zweiter Versuch

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Unsere kleine Farm

Folge 16: Ein zweiter Versuch

47 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 6

Ein neuer Handwerker kommt nach Walnut Grove. Sam erweist sich als netter und charmanter Mann. Dann kommt seine Vergangenheit ans Tageslicht: Er ist Hester Sues Ex-Mann. Vor Jahren hatte er sie wegen einer anderen Frau verlassen.

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