Unsere kleine Farm
Folge 16: Ein zweiter Versuch
47 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 6
Ein neuer Handwerker kommt nach Walnut Grove. Sam erweist sich als netter und charmanter Mann. Dann kommt seine Vergangenheit ans Tageslicht: Er ist Hester Sues Ex-Mann. Vor Jahren hatte er sie wegen einer anderen Frau verlassen.
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Alle Staffeln im Überblick
Unsere kleine Farm
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-10: NBC UNIVERSAL International GmbH & © Season 2-5, Season 8-10: MGM International Television Distribution