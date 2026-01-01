Unsere kleine Farm
Folge 18: Vom Schicksal gebeutelt (2)
47 Min.Ab 6
Zwar versuchte seine Schwester Eliza Jane, Almanzo davon zu überzeugen, dass auch ein Leben im Rollstuhl lebenswert sein kann, doch Almanzo resigniert: Er will nicht mit einer Behinderung leben und betet um seinen Tod. Almanzo lehnt alle Bitten seiner jungen Frau, dem Rat des Arztes zu folgen und das Bein regelmäßig zu trainieren, ab. Laura ist verzweifelt. Aber es kommt noch schlimmer: Als auch noch ein Tornado ihr Haus zerstört, gibt selbst die starke Laura alle Hoffnung auf.
