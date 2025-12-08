Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unsere kleine Farm

Ein Hilferuf aus der Ferne

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 20vom 08.12.2025
Ein Hilferuf aus der Ferne

Ein Hilferuf aus der FerneJetzt kostenlos streamen

Unsere kleine Farm

Folge 20: Ein Hilferuf aus der Ferne

47 Min.Folge vom 08.12.2025Ab 6

Caroline erhält einen Brief von ihrer alten Freundin Louisa. Louisa, die in einem Goldgräberlager lebt, sendet ihr einen verzweifelten Hilfeschrei: In dem Lager herrscht eine tödliche Epidemie. Dr. Baker und Caroline machen sich sofort auf den Weg. Beide sind geschockt über die primitiven Zustände im Lager. Louisas Krankheit bedroht das Leben ihres ungeborenen Kindes, doch Caroline und Dr. Baker versuchen, die Epidemie einzudämmen. Eine schwierige Entscheidung ist zu treffen.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Unsere kleine Farm
SAT.1 GOLD
Unsere kleine Farm

Unsere kleine Farm

Alle 2 Staffeln und Folgen