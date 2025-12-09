Unsere kleine Farm
Folge 22: Warten auf ein Wunder (2)
44 Min.Ab 6
Verbrecher haben den kleinen James schwer verletzt. Charles Ingalls und Mr. Edwards bringen die Gangster zur Strecke. Dann erfährt Charles die traurige Nachricht: James wird bald sterben. Charles macht eine tiefe religiöse Bekehrung durch. Er hört auf zu arbeiten und betet um ein Wunder. Die besorgte Familie lässt einen Psychiater kommen. Ihre Besorgnis wächst, als Charles den bewusstlosen Sohn einpackt - und mit ihm wochenlang in den Wäldern verschwindet.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unsere kleine Farm
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH