Verliebt in eine Hexe
Folge 1: Jack und die Bohnenranke
25 Min.
Tabatha hört, wie ihre Eltern über einen Namen für das neue Baby diskutieren. Dabei bekommt sie einiges falsch mit und glaubt anschließend, dass Sam und Darrin kleine Jungen lieber mögen als kleine Mädchen. Tief traurig beschließt sie, sich in ihr Märchenbuch hineinzuzaubern - anstelle von Jack, dem "Jungen von der Bohnenranke", der dafür in ihrem Bettchen landet. Die Eltern suchen verzweifelt nach der Kleinen, doch die ist längst auf dem Weg ins Reich der Riesen ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in eine Hexe
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Fantasie, Romanze, Romantische Komödie
Produktion:US, 1964
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland