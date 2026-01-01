Mutter Gans und Vater StephensJetzt kostenlos streamen
Verliebt in eine Hexe
Folge 12: Mutter Gans und Vater Stephens
25 Min.
Esmeralda, Samanthas Haushaltshilfe, stammt wie Sam aus dem Reich der Hexen. Eines Tages liest sie Tabatha aus dem Märchen "Mutter Gans" vor - mit dem Ergebnis, dass Mutter Gans plötzlich sehr lebendig in der Küche steht. Unterdessen erhalten Sam und Darrin Besuch von Darrins Mutter, die sich gerade mit ihrem Mann gezankt hat. Und als dieser auch noch auftaucht, um Mrs. Stephens wieder abzuholen, findet er doch tatsächlich Gefallen an Mutter Gans ...
Genre:Comedy
Produktion:US, 1964
Altersfreigabe:
0
