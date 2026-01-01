Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in eine Hexe

Ein Kaninchen zum Verlieben

FavesStaffel 6Folge 8
Ein Kaninchen zum Verlieben

Ein Kaninchen zum VerliebenJetzt kostenlos streamen

Verliebt in eine Hexe

Folge 8: Ein Kaninchen zum Verlieben

25 Min.

Tabathas Geburtstag steht vor der Tür, und Darrin und Samantha wollen eine schöne Party ausrichten. Als Sams Onkel Arthur plötzlich vor der Tür steht, sind sie nicht gerade begeistert, denn er ist für seine Streiche bekannt, die meistens ins Chaos führen. Und so auch diesmal: Während der Feier will er ein paar Zaubertricks demonstrieren, doch ausgerechnet bei der klassischen "Kaninchen aus dem Hut"-Nummer geht etwas schief - und aus dem Zylinder steigt ein Playboy-Bunny.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in eine Hexe
Faves
Verliebt in eine Hexe

Verliebt in eine Hexe

Alle 3 Staffeln und Folgen