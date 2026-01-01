Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in eine Hexe

Das schönste Baby der Welt

FavesStaffel 6Folge 5
Das schönste Baby der Welt

Das schönste Baby der WeltJetzt kostenlos streamen

Verliebt in eine Hexe

Folge 5: Das schönste Baby der Welt

25 Min.

Endlich ist es so weit: Samanthas Wehen setzen ein, und Darrin bringt sie auf dem schnellsten Wege ins Krankenhaus. Die Entbindung verläuft unproblematisch, und alle sind glücklich, als ein entzückendes Baby geboren wird. Auch Sams Vater Maurice, ein Zauberer, der sich nur selten bei den Stephens blicken lässt, taucht auf. Er ist der Meinung, dass die ganze Welt nur noch Augen für seinen Enkel haben sollte, und sorgt auch mit einem entsprechenden Zauber dafür ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in eine Hexe
Faves
Verliebt in eine Hexe

Verliebt in eine Hexe

Alle 3 Staffeln und Folgen