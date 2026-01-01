Verliebt in eine Hexe
Folge 5: Das schönste Baby der Welt
25 Min.
Endlich ist es so weit: Samanthas Wehen setzen ein, und Darrin bringt sie auf dem schnellsten Wege ins Krankenhaus. Die Entbindung verläuft unproblematisch, und alle sind glücklich, als ein entzückendes Baby geboren wird. Auch Sams Vater Maurice, ein Zauberer, der sich nur selten bei den Stephens blicken lässt, taucht auf. Er ist der Meinung, dass die ganze Welt nur noch Augen für seinen Enkel haben sollte, und sorgt auch mit einem entsprechenden Zauber dafür ...
Genre:Comedy
Produktion:US, 1964
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland