Verliebt in eine Hexe
Folge 13: Unausstehlich liebenswürdig
25 Min.
Darrin ist so höflich gegenüber seiner Umwelt, dass es lächerlich wirkt. Seine übertriebene Nettigkeit ist selbst Samantha peinlich, und auch im Job bringt sie ihm nur Nachteile, denn er ist nicht in der Lage, jemandem eine Bitte abzuschlagen. Als er auch die unverschämtesten Bitten willfährig ausführt, kommt es schließlich zu seiner Entlassung. Er ist verzweifelt, und auch Samantha weiß nicht mehr weiter - bis ihr klar wird, dass ihre Mutter hinter der ganzen Sache steckt ...
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Fantasie, Romanze, Romantische Komödie
Produktion:US, 1964
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland