Verliebt in eine Hexe

Die Qual der Namenswahl

25 Min.

Sams und Darrins zweites Kind ist glücklich zur Welt gekommen, und die ganze Familie ist restlos begeistert. Nun geht es nur noch um die Frage, welchen Namen der Kleine bekommen soll; besonders die Schwiegereltern fühlen sich berufen, bei diesem Thema engagiert mitzudiskutieren. Als Sams Vater Maurice, ein begabter Hexer, erfährt, dass sein Enkel nach Darrins Vater Frank benannt werden soll, ist er schwer enttäuscht - und das hat bei einem Hexer ungeahnte Folgen ...

