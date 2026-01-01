Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tabathas Super-Mami

Folge 19: Tabathas Super-Mami

25 Min.

Wie viele kleine Mädchen ist auch Tabatha unzufrieden mit ihrer Mama, obwohl sie eigentlich alles hat, was man sich wünschen kann. Aber Klein-Tabatha findet es nicht in Ordnung, dass Sam ihr ab und zu etwas verbietet und außerdem nicht rund um die Uhr Zeit für sie hat. Die Lösung: Sie zaubert sich kurz entschlossen eine zweite Mama herbei, die Samantha wie aus dem Gesicht geschnitten ist. Als sie mit ihr spazieren geht, wundert sich Gladys über Sams seltsames Benehmen ...

