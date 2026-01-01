Verliebt in eine Hexe
Folge 18: Schwiegermutter in Nöten
25 Min.
Samantha hat mal wieder eine heftige Auseinandersetzung mit ihrer Mutter Endora. Diesmal geht es um die geschmackvolle Einrichtung des Hauses. Während Samantha moderne und zweckmäßige Möbel liebt, ist Endora ein großer Fan von Antiquitäten. So zaubern sie eine Weile hin und her, und der Stil der Möbel wechselt von einer Sekunde zur nächsten. Plötzlich bemerken sie, dass Samanthas Schwiegermutter in der Tür steht. Wie sollen sie ihr die Vorgänge nur erklären?
Verliebt in eine Hexe
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Fantasie, Romanze, Romantische Komödie
Produktion:US, 1964
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland