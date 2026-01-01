Zum Inhalt springenBarrierefrei
Samantha hat mal wieder eine heftige Auseinandersetzung mit ihrer Mutter Endora. Diesmal geht es um die geschmackvolle Einrichtung des Hauses. Während Samantha moderne und zweckmäßige Möbel liebt, ist Endora ein großer Fan von Antiquitäten. So zaubern sie eine Weile hin und her, und der Stil der Möbel wechselt von einer Sekunde zur nächsten. Plötzlich bemerken sie, dass Samanthas Schwiegermutter in der Tür steht. Wie sollen sie ihr die Vorgänge nur erklären?

