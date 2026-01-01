Verliebt in eine Hexe
Folge 10: Neues von Hänsel und Gretel
25 Min.
Die kleine Tabatha ist sehr empfindsam, und als sie eines Tages das Märchen von Hänsel und Gretel liest, hat sie großes Mitleid mit den Kindern. Kurzerhand zaubert sie sie in ihr Zimmer, um ihnen zu helfen. Gut, dass Sam und Darrin auf Besuch warten, denn das bedeutet, dass genug zu essen in der Küche ist! Eine Lammkeule und Käseplätzchen verschwinden ins Kinderzimmer. Um noch besser zu helfen, zaubert sich Tabatha selbst in das Buch - doch dort ist sie in großer Gefahr ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in eine Hexe
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:US, 1964
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland