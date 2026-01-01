Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in eine Hexe

Ein zauberhafter Babysitter

Staffel 8Folge 15
Ein zauberhafter Babysitter

Verliebt in eine Hexe

Folge 15: Ein zauberhafter Babysitter

25 Min.

Mister Norton, ein wichtiger Auftraggeber von Larry und Darrin, ist dringend auf der Suche nach einem Babysitter für seinen kleinen Sohn Ralph. Obwohl sie eigentlich wissen müsste, dass das nur schief gehen kann, empfiehlt Samantha ihre Haushaltshilfe Esmeralda, die ebenfalls aus dem Reich der Hexen stammt. Der Abend mit Esmeralda wird für Ralph zu einem unvergesslichen Erlebnis - doch Mr. und Mrs. Norton sind mehr als verwundert über die ungewöhnliche Babysitterin ...

Verliebt in eine Hexe
Faves
Verliebt in eine Hexe

Verliebt in eine Hexe

