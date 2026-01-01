Zum Inhalt springenBarrierefrei
Samantha hat eine tolle neue Aufgabe: Sie wird als Model bei einer Modenschau eine neue Kollektion präsentieren. Doch am Morgen des großen Ereignisses fühlt sie sich plötzlich unerklärlich schwer. Dr. Bombay wird geholt, der auch gleich die Diagnose "Probleme mit der Schwerkraft" stellt. Seine Behandlung hat leider einen etwas zu durchschlagenden Erfolg: Jetzt nämlich fühlt Sam sich leicht wie eine Feder, und bei der Schau kann sie buchstäblich über den Laufsteg schweben ...

