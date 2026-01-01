Verliebt in eine Hexe
Folge 6: Paris auf Hexenart
25 Min.
Darrin und Samantha sind wieder einmal in Europa. Paris heißt diesmal ihr Ziel, und sie hoffen, die Reise ungestört von Sams Verwandtschaft genießen zu können. Doch weit gefehlt: Als Sams Vater Maurice Wind davon bekommt, ist er sauer, dass sie keinen Abstecher zu ihm nach England eingeplant haben. Endora, die von Maurices Zorn erfährt, zaubert sich schleunigst nach Paris, um ihre Tochter vorzuwarnen. Und schon ist Schluss mit der Romantik in der Stadt der Liebe ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in eine Hexe
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:US, 1964
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland