Verliebt in eine Hexe
Folge 18: Vorsicht, Glatteis!
25 Min.
Die kleine Tabatha soll, wie andere Kinder auch, das Schlittschuhlaufen lernen. Und wie gewöhnliche Kinder hat sie anfangs Probleme damit und macht nur langsam Fortschritte. Als sie immer wieder hinfällt, reißt Endora der Geduldsfaden: Sie sieht nicht ein, warum ihre Enkelin nicht von der Zauberkraft profitieren soll, die in der Familie nun einmal vorhanden ist. Und schon bald tanzt Tabatha wie eine Olympiasiegerin im Eiskunstlauf über das Eis - sehr zum Ärger Darrins ...
Genre:Sitcom, Fantasie, Romanze, Romantische Komödie
Produktion:US, 1964
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland